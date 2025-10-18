Park halindeki araca çarptı: 3 yaya son anda kurtuldu

Yayınlanma:
Yalova’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı. O sırada yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaya, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Faciaya ramak kala! Çocuğa çarpmaktan son anda kurtulduFaciaya ramak kala! Çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu

KONTROLÜ KAYBETTİ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, O.K. (30) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan bir araca çarptı.

3 YAYA SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma yöneldi. O sırada yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 vatandaş, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralananın olmadığı kazaya ihbarla polis ekipleri sevk edilirken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

