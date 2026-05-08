Parçalanmış ceset cinayetlerinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Her şeyi adım adım planmışlar

İstanbul Ümraniye’de 23 Ocak’ta Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khakimova ile 32 yaşındaki Sayyora Ergashaliyeva’nın öldürülerek cesetlerinin parçalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Dehşet veren olayın ardından ceset parçalarını çöp konteynerlerine bırakan iki şüphelinin, delilleri ortadan kaldırdıktan sonra bir lokantaya giderek yemek yedikleri ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye’de 23 Ocak’ta Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova (37) ve Sayyora ErgashalIyeva'nın (32) öldürülüp parçalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede katil zanlıları Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri istendi.

Durdona Khakimova

ÇÖP POŞETLERİNE KOYUP ÇEVREDEKİ KONTEYNERLERE ATTILAR

İddianameye göre, 23 Ocak günü cinayeti planlayan iki arkadaş, Ümraniye'deki eve girdiklerinde Sayyora Ergashalıyeva'yı karşılarında gördü.

Gofurjon ve Sayyora arasında çıkan tartışma büyüdü ve genç kadın bıçaklanarak öldürüldü. Ertesi gün cinayete kurban giden Sayyora'nın baş, kol ve ayakları olmak üzere 6 parçaya ayrılan cesedi çöp poşetlerine konularak çevredeki konteynerlere atılıp, gövde kısmı ise beze sarılı valize koyarak Fatih'teki çöp konteynerine bırakıldı.

KADINLARI ÖLDÜRÜP LOKANTAYA GİTMİŞLER

Sabah’ta yer alan habere göre, Cesetten kurtulan iki şüphelinin daha sonra bir lokantaya giderek yemek yediği belirlendi. Sayyora'nın cesedinden kurtulan sanıklar Sayyora'nın cep telefonunu kullanıp Durdona'ya mesaj attı. Bunun üzerine Durdona, çocuğunu da yanına alarak Ümraniye’ye gitti. Dilshod, eve gelen Durdona'nın başına ütüyle vurdu, ardından ense ve bel kısmından 5 kez bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra ceset parçalanarak valiz ve poşetlere yerleştirildi. Ardından Şişli’de farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldı. Genç kadına ait ziynet eşyalarının da iki şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

