Son dakika | Şişli’deki kesik baş cinayetinde katiller tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta 24 Ocak günü meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Özbek vatandaşı Durdona Khakimova'nın cansız bedeni, bir çöp konteynerinde başı ve bacakları kesilmiş halde bulundu.

Durdona Khakimova

KATİLLERİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemer sonucu Khakimova'yı öldüren Dilshod Turdimurotov ve cesedin parçalanarak çöpe atılmasına yardım eden arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev, Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı.

İki katil, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Şişli ilçesinde, 24 Ocak 2026 akşamı Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp konteynerinde sarılı bir kadın cesedi bulundu. Cesedi fark eden hurda toplayıcı, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’ya ait olduğu tespit edildi. Cesedin başı ve bacaklarının ayrı olduğu belirlendi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAKALANDILAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada güvenlik kameraları ve diğer deliller incelendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerden iki kişinin Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandığını açıkladı.

KHAKİMOVA'YI ÖLDÜRÜP, PARÇALADIKLARINI İTİRAF ETTİ

Khakimova'yı vahşice katleden Dilshod Turdimurotov, ifadesinde Khakimova ile aralarında ilişki olduğunu ve aldatma iddiası üzerine aralarında çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini itiraf etti.

Turdimurotov, cesedi arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev ile parçalayıp poşet ve bavula koydukları ve valizle Şişli’ye getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.