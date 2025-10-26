Paraşüt kayalıklara düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Paraşüt kayalıklara düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen Polonya uyruklu paraşütçü Mark Daniel hayatını kaybetti, yanındaki yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar ise yaralandı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Polonya uyruklu paraşütçü Mark Daniel ile yanındaki yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, tandem atlayış gerçekleştirdi.

fethiyede-parasut-kayaliklara-dustu-1.jpg

İkili Babadağ’dan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

fethiyede-parasut-kayaliklara-dustu-3.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan kontrolde Mark Daniel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dünya Kupası elemelerinde korkunç kaza: Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybettiDünya Kupası elemelerinde korkunç kaza: Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti

Mustafa Gökhan Toygar ise yaralı olarak kurtarıldı. Askeri helikopterle bölgeden alınan Toygar, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Toygar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Türkiye
Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu
Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu
Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!
Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!
Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi
Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi