Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı: Adalet sağlanana kadar meydanlardayız

Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı: Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel bu akşam Sinop'ta yapılacak miting için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden ve Özgür Özel'in 'eylem' olarak nitelediği mitingler yurt genelinde devam ediyor.

BUGÜNKÜ DURAK SİNOP

CHP, bugün Sinop İskele Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Saat 19:00'da başlayacak miting öncesi Özgür Özel, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yaptı. Özel, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz! Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız! Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-08-31-103209.png

MİTİNGTEN SONRA BALIK SEZONUNU AÇACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskele Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşmasının ardından, Sinop İskelesi'nde Balıkçılık Sezonu Açılış Programı'na katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor