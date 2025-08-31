Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı: Adalet sağlanana kadar meydanlardayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden ve Özgür Özel'in 'eylem' olarak nitelediği mitingler yurt genelinde devam ediyor.

BUGÜNKÜ DURAK SİNOP

CHP, bugün Sinop İskele Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Saat 19:00'da başlayacak miting öncesi Özgür Özel, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yaptı. Özel, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz! Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız! Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.

MİTİNGTEN SONRA BALIK SEZONUNU AÇACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskele Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşmasının ardından, Sinop İskelesi'nde Balıkçılık Sezonu Açılış Programı'na katılacak.