Özgür Özel'den Ankara mesajı: O iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız

Özgür Özel, paylaşımına Ankara'nın Millî Mücadele'deki önemine dikkat çekerek başladı. "13 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kalbi Ankara’da attı, umudu bu şehirden yükseldi" ifadelerini kullanan Özel, başkentin belirlenmesindeki halk iradesine vurgu yaptı. Özel, mesajının devamında, "Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi!" diyerek tarihsel bir karşılaştırma yaptı.

"O İRADEYİ YENİDEN İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

Tarihsel kutlamanın yanı sıra geleceğe dönük bir siyasi hedef de ortaya koyan CHP lideri, halkın iradesine yaptığı atfı günümüz siyasetiyle birleştirdi. Özel, "Ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız" ifadeleriyle partisinin gelecek vizyonunu ve iddiasını dile getirdi.

Özel, mesajını "Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!" sözleri ile sonlandırdı.