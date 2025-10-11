Özgür Özel 'baba sözü' verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısı ile siyasiler paylaşım yaparak mesajlarını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı yaparak kutlama mesajını verdi.

Türkiye'nin kız çocukları için "güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke" vurgusu yapan Özel, siyasi kimliğini bir yana bırakarak söz verdi.

ÖZGÜR ÖZEL 'BABA SÖZÜ' VERDİ

Sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla samimi bir mesaj paylaşan CHP lideri, kızı İpek ve yol arkadaşlarının kızları Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i de anarak Türkiye'nin tüm kız çocuklarına 'baba sözü' verdi.

Türkiye'nin kız çocuklarına borcu olduğunu ifade eden Özel, "Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Ödeyeceğiz. Bir baba olarak söz veriyorum" dedi.

Kızı İpek ile göz göze geldiğinde yalnızca kendi evladını değil, memleketin tüm kız çocuklarını gördüğünü ifade eden Özel, şunları söyledi:

"BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

"Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum. Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum. Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum."

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Bu sebeple her yıl 11 ekim'de dünya çapında kutlanır.