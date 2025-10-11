Özgür Özel 'baba sözü' verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz

Özgür Özel 'baba sözü' verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz
Yayınlanma:
Dünya Kız Çocukları Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel 'baba sözü' verdi. Kızıyla her göz göze geldiğinde memleketin tüm kız çocuklarını gördüğünü ifade eden Özel, "Bu ülke, kız çocuklarına güvenli bir gelecek borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısı ile siyasiler paylaşım yaparak mesajlarını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı yaparak kutlama mesajını verdi.

Türkiye'nin kız çocukları için "güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke" vurgusu yapan Özel, siyasi kimliğini bir yana bırakarak söz verdi.

zgur-ozel-baba-sozu-verdi-borcumuzu-odeyecegiz-2.jpg

ÖZGÜR ÖZEL 'BABA SÖZÜ' VERDİ

Sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla samimi bir mesaj paylaşan CHP lideri, kızı İpek ve yol arkadaşlarının kızları Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i de anarak Türkiye'nin tüm kız çocuklarına 'baba sözü' verdi.

zgur-ozel-baba-sozu-verdi-borcumuzu-odeyecegiz.jpg

Türkiye'nin kız çocuklarına borcu olduğunu ifade eden Özel, "Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Ödeyeceğiz. Bir baba olarak söz veriyorum" dedi.

zgur-ozel-baba-sozu-verdi-borcumuzu-odeyecegiz-3.jpg

Kızı İpek ile göz göze geldiğinde yalnızca kendi evladını değil, memleketin tüm kız çocuklarını gördüğünü ifade eden Özel, şunları söyledi:

7b719667-110f-4471-a068-6f924bfd01a8-w.png

"BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

"Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum. Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum. Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum."

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Bu sebeple her yıl 11 ekim'de dünya çapında kutlanır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Türkiye
Erdoğan'a 3 yeni mesaj var: Vatandaşın seçimi belli oldu
Erdoğan'a 3 yeni mesaj var: Vatandaşın seçimi belli oldu
Güllü'nün ölümündeki yeni detaylar sır perdesini araladı: Bir rapor daha kaldı
Güllü'nün ölümündeki yeni detaylar sır perdesini araladı: Bir rapor daha kaldı