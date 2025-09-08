Özgür Çelik'ten Taksim çağrısı: Bizim için en ulu görev...

Özgür Çelik'ten Taksim çağrısı: Bizim için en ulu görev...
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın (9 Eylül Salı) Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını açıkladı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102'nci yıl dönümü yarın (9 Eylül Salı) Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda kutlanacak. Saat 14'te başlayacak törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı davet çağrısında, "Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyerek bizlere miras bıraktığı, 102 yıllık çınarımız, baba ocağımız partimizin kuruluşunu Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımı ile kutlayacağız. Bizim için en ulu görev boynunda idam fermanı varken Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere armağan eden Atamızın emanetine sahip çıkmaktır. Çok Yaşa CHP!"

elik.png

Çelik, yıldönümü kutlama etkinliğinin Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda saat 14.00'e başlayacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

