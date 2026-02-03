Oyun platformlarına beklenen düzenlemenin taslağı çıktı! Steam ve Epic Games gibi devlere yaptırım gelebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital oyun dünyasında köklü değişiklikler içeren yeni yasa taslağını Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Taslak, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini düzenlerken, çevrimiçi oyun mağazalarını da doğrudan kapsayan yeni denetim mekanizmaları kuruyor. Düzenleme yasalaştığı takdirde, Türkiye'den günlük erişimi yüksek olan Steam ve Epic Games gibi yabancı oyun platformları için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu başlayacak.

ÖNCE PARA CEZASI SONRA 'FİİLİ' KAPATMA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre taslağın en dikkat çekici maddesini, temsilci atamayan platformlara uygulanacak kademeli yaptırımlar oluşturuyor. Bakanlık, kurallara uymayan şirketlere ilk aşamada 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında idari para cezası kesecek.

Platformların temsilci atamamakta direnmesi durumunda ise devreye "bant daraltma" uygulaması girecek. İnternet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılacak. Yüzde 90 bant daraltma, teknik olarak bir platforma erişimin fiilen kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor.

SORUMLULUK 'DAĞITICI'YA YÜKLENİYOR

Taslak ile birlikte mevzuata ilk kez "oyun sağlayıcı" ve "oyun dağıtıcı" kavramları giriyor.

Oyun sağlayıcı: Oyunları üreten şirketler.

Oyunları üreten şirketler. Oyun dağıtıcı: Bu oyunları kullanıcıya sunan Steam, Epic Games veya konsol mağazaları.

Bu ayrımla birlikte sorumluluk büyük ölçüde dağıtıcı platformlara yükleniyor. Yeni sisteme göre, yaş kriterlerine göre usulüne uygun şekilde derecelendirilmemiş hiçbir oyun, Türkiye'deki kullanıcılara sunulamayacak. Kurallara uymayan içerikler platformlardan kaldırılmak zorunda kalacak.

DENETİM, VERGİ VE YARGI

Taslağın gerekçe bölümünde, temsilci zorunluluğunun dijital oyun içeriklerinin daha sıkı denetlenmesi, çocukların "zararlı" görülen içeriklerden korunması ve adli-idari süreçlerde doğrudan bir muhatap oluşturulması amacıyla getirildiği belirtiliyor.

İktidar, temsilcilik modeli sayesinde içerik kaldırma ve erişim engelleme kararlarının hızlanacağını, savcılık ve mahkemelerin veri taleplerinin daha kolay karşılanacağını savunuyor. Düzenlemenin bir diğer hedefi ise dijital oyun pazarından elde edilen gelirin daha yakından izlenmesi ve şirketlerin Türkiye'de vergi ve mali denetime daha doğrudan tabi kılınması olarak öne çıkıyor.