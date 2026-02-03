Kaleci Bingöl'ün dili boğazına kaçtı: Polisin müdahalesi ile kurtuldu

Kaleci Bingöl'ün dili boğazına kaçtı: Polisin müdahalesi ile kurtuldu
Yayınlanma:
Malatya’da amatör futbol kalecisi Kenan Bingöl'ün sahada dili boğazına kaçtı. İlk müdahaleyi polis memuru yaptı. Bingöl, hastaneden çıkınca polis memuruna teşekkür etti.

Malatya’da amatör ligde oynanan bir futbol maçında, Çatyolspor kalecisi Kenan Bingöl (36), dili boğazına kaçınca hayatı tehlikeye girdi. Olay, Hekimhan Girmana Belediyespor ile Çatyolspor arasında oynanan Malatya 1’inci Amatör Küme müsabakasında yaşandı.

Maç sırasında Kenan Bingöl, rakip oyuncudan gelen hava topuna müdahale ederken kontrolünü kaybederek yere düştü. Hakem Basri Mert Polat, kalecinin kalkamadığını görünce oyunu durdurdu ve sahaya sağlık görevlilerinin gelmesini talep etti.

Amedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladıAmedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladı

Bu sırada müsabakayı izleyen sivil polis memuru Fahri Koşar, sahaya girerek Kenan Bingöl’e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yapılan müdahale, Bingöl’ün hayatını kurtardı. Daha sonra bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan kaleci tedavi altına alındı.

dili-bogazina-kacan-kaleci-polisin-muda-1147662-340516.jpg

"AMBULANS OLMASI ŞART"

Dün taburcu olan Kenan Bingöl, polis memuru Fahri Koşar’a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Hava topuna müdahale ederken rakip oyuncu ile çarpıştık ve yere düştüm. Gözümü açtığım zaman kendimi hastanede gördüm. Benim hayatımı kurtaran Fahri Koşar abimize teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri ile birlikte ilk müdahaleyi kendi yaptı. Bu nedenle kendisine ve sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Dil yutması ölümcül bir durum. Kol kırılır veya çıkar onlar yine yerine gelebilir. Ama dil yutması ölümcül. Dün benim başıma da gelebilirdi bu durum. Bu nedenle özellikle amatör futbolunda sahada kesinlikle ambulansın olması şart. Bilinçli, olmak gerekiyor."

O anlar, kameralara yansıdı.

Kaynak:DHA

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Türkiye
Muğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl oldu
Muğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl oldu
Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can serbest bırakıldı
Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can serbest bırakıldı
İntihar denilmişti katil evladı çıktı! Annesinin talimatı ile öldürdü iddiası
İntihar denilmişti katil evladı çıktı! Annesinin talimatı ile öldürdü iddiası