Kaleci Bingöl'ün dili boğazına kaçtı: Polisin müdahalesi ile kurtuldu

Malatya’da amatör ligde oynanan bir futbol maçında, Çatyolspor kalecisi Kenan Bingöl (36), dili boğazına kaçınca hayatı tehlikeye girdi. Olay, Hekimhan Girmana Belediyespor ile Çatyolspor arasında oynanan Malatya 1’inci Amatör Küme müsabakasında yaşandı.

Maç sırasında Kenan Bingöl, rakip oyuncudan gelen hava topuna müdahale ederken kontrolünü kaybederek yere düştü. Hakem Basri Mert Polat, kalecinin kalkamadığını görünce oyunu durdurdu ve sahaya sağlık görevlilerinin gelmesini talep etti.

Bu sırada müsabakayı izleyen sivil polis memuru Fahri Koşar, sahaya girerek Kenan Bingöl’e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yapılan müdahale, Bingöl’ün hayatını kurtardı. Daha sonra bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan kaleci tedavi altına alındı.

"AMBULANS OLMASI ŞART"

Dün taburcu olan Kenan Bingöl, polis memuru Fahri Koşar’a teşekkür ederek şunları söyledi: