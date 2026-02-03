Nikah dairelerinde 6.6.6 çılgınlığı! Çiftler gün almak için peşi sıra yarıştı

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de hayatlarını birleştirmek için sembolik ve akılda kalıcı tarihleri seçen çiftler, nikah dairelerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle 14 Şubat, 06.06.2026 ve 26.06.2026 gibi tarihler için başvurular kapasitenin iki katına ulaştı.

Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi nikah memuru Alper Çandıroğlu, 2 Ocak itibarıyla başlayan başvuruların kısa sürede dolduğunu belirtti. Çandıroğlu, "Normal kapasitemizin iki katı kadar müracaat aldık. Şu an için 14 Şubat ve Haziran ayındaki sıralı tarihlerde yeni müracaat kabul edemiyoruz" dedi.

NEDEN BU TARİHLER TERCİH EDİLİYOR?

Çiftlerin özel tarihleri seçme nedenlerinin başında hem romantizm hem de pratiklik arayışı yer alıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü, genç çiftlerin birbirlerine "Evet" demek için en çok ilgi gösterdiği günlerin başında gelirken; 06.06.2026 ve 26.06.2026 gibi sıralı tarihler, görsel olarak şık durması ve evlilik yıl dönümlerinin hatırlanmasını kolaylaştırması nedeniyle tercih ediliyor.

Nikah memuru Alper Çandıroğlu, bu durumu esprili bir dille değerlendirerek, sıralı günlerin özellikle erkeklerin yıl dönümlerini unutmaması için bir avantaj sağladığını ve kadınların da bu sebeple söz konusu tarihlere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Çandıroğlu, “Çiftler bu günleri seçmek istiyor. Çünkü bu sıralı günler hatırlanması kolay günler olduğu için bu tarihleri tercih ediyorlar. 14 Şubat ise hem sevgililer günü hem de hatırlanması kolay olduğu için bu günü seçiyorlar. Bu tarihler erkeklerin hatırlanması için daha kolay sanırım. Unutmamaları için sıralı günlerin olması daha iyi oluyor. Kadınlar da bu tarihleri eşlerinin unutmamaları için istiyorlar. Evlenecek çiftlere de buradan şöyle diyebilirim; saygı, sadakat ve karşılıklı anlayış bir evliliğin yürümesi için her zaman önemli. Çiftlerimiz buraya geldiğinde de sağlık raporu hariç bütün işlemleri burada bitiyor ve evleniyorlar" dedi.