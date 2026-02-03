Polis vurup kuyumcu soyan kar maskeli hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa’nın Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda Şakir Çınar'a ait kuyumcu dükkanında, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kar maskesi takarak dükkana giren 3 şüpheli işyerinde bulunan kişileri silahla tehdit ederek tezgahtaki altın ve paraları çaldı. Bu sırada izinli olduğu öğrenilen ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., şüphelilere müdahale etti fakat şüpheliler polis memurunu ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken polis memuru, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI!

İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Akziyaret Mahallesi’nde saklandıkları adresi belirledi.

Kar maskeli silahlı hırsızlar polisi vurup kuyumcuyu soydu!

6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.Ç. (15), M.A. (20), A.A. (20), İ.D. (21), H.A. (22) ve E.A. (47) çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

KUYUMCUYU BORÇLARI YÜZÜNDEN SOYMUŞLAR!

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadede soygunu borçları nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.