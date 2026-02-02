Kar maskeli silahlı hırsızlar polisi vurup kuyumcuyu soydu!

Şanlıurfa’nın Narlıkuyu Mahallesi’ne bağlı Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, işyerinde bulunan kişileri silahla tehdit ederek tezgahta bulunan altın ve paraları çaldı.

POLİS MEMURUNU SİLAHLA YARALADILAR!

İzinli olan ve o sırada altın alışverişi yapmak için kuyumcuda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu. Saldırganlar daha sonra, çaldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından, saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.