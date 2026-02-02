Kar maskeli silahlı hırsızlar polisi vurup kuyumcuyu soydu!

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.’yi (33) ayağından vurdu. 3 saldırgan, daha sonra altın ve paraları alarak olay yerinden kaçtı. Polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Narlıkuyu Mahallesi’ne bağlı Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, işyerinde bulunan kişileri silahla tehdit ederek tezgahta bulunan altın ve paraları çaldı.

kuyumcu-dukkaninda-silahli-soygun-1-pol-1146094-340293.jpg

POLİS MEMURUNU SİLAHLA YARALADILAR!

İzinli olan ve o sırada altın alışverişi yapmak için kuyumcuda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu. Saldırganlar daha sonra, çaldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

kuyumcu-dukkaninda-silahli-soygun-1-pol-1146095-340293.jpg

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bakırköy'de kafede oturan Rus'u Cezayirli iki kişi soydu: Hırsızlık anları kameradaBakırköy'de kafede oturan Rus'u Cezayirli iki kişi soydu: Hırsızlık anları kamerada

Polis ekipleri tarafından, saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

