Bakırköy'de kafede oturan Rus'u Cezayirli iki kişi soydu: Hırsızlık anları kamerada

Yayınlanma:
İstanbul Bakırköy’de, bir kafede oturan Rus turist D.K.'nın çantasında bulunan 25 bin Euro'yu çalan Cezayir uyruklu iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri, çalınan parayı da ele geçirerek sahibine teslim etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Bakırköy’de, Rus uyruklu turist D.K. polis ekiplerine başvurarak çantasında bulunan 25 bin Euro'nun çalındığını söyledi ve şikayetçi oldu.

İstanbul'dan kaçan hırsız Amasya'da yakalandıİstanbul'dan kaçan hırsız Amasya'da yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, iki şüphelinin kafeteryada bulunan D.K.'nın yan masasına oturduğu, ellerindeki montla perdeleme yaparak hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

istanbul-bakirkoyde-kafede-oturan-rus-1145719-340191.jpg

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR!

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansırken şüphelilerin izini süren polis ekipleri, 2 şahsın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapmak üzere olduğunu belirledi. Havalimanında düzenlenen operasyonla Cezayir uyruklu M.O.M. (42), B.A. (57) gözaltına alındı.

istanbul-bakirkoyde-kafede-oturan-rus-1145723-340191.jpg

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Şüphelilerle birlikte çalınan 25 bin Euro para da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldığı telefonu polisi görür görmez fırlattı: Hırsızın çok sayıda suç kaydı çıktıÇaldığı telefonu polisi görür görmez fırlattı: Hırsızın çok sayıda suç kaydı çıktı

Bulunan para ise sahibine teslim edildi.

Kaynak:DHA

