Çaldığı telefonu polisi görür görmez fırlattı: Hırsızın çok sayıda suç kaydı çıktı

İstanbul Fatih'te çaldıkları tefelonu, polisi görünce dükkan önüne atan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşında olanın çok sayıda suç kaydı çıktı.

Fatih'te yolda gördükleri kişinin cep telefonunu çalan şüpheliler, telefonu atarak kaçmaya çalıştı.

Kovalama sonucu yakalanan şüphelilerden 17 yaşında olanın çok sayıda suç kaydığı olduğu ortaya çıktı.

FATİH'TE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te görev yaptıkları sırada biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenerek takip etmeye başladı. Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi’nde şüphelilerin bir kişinin cep telefonunu çaldığını gören ekipler, takibe devam etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polisi fark eden şüpheliler, birkaç dakika önce çaldıkları cep telefonunu bir iş yerinin önündeki sepete atarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

17 YAŞINDAKİ HIRSIZIN 5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler A.B.Ş. (26) ve N.K. (17), sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden A.B.Ş.’nin daha önceden 15 suç kaydı, N.K.’nın ise 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. N.K.’nın ayrıca başka bir hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi.

Şüphelilerden A.B.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, N.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen cep telefonu mağdur O.U.’ya teslim edildi.

Kaynak:DHA

