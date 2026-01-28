Buzağı hırsızları kıskıvrak yakalandı!
Nevşehir Avanos'ta buzağı çaldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Kalaba beldesinde M.C.Ç.'nin çalınan buzağının bulunması için soruşturma başlattı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Çalışmalar sonucunda buzağıyı, Y.S., H.T., İ.A., C.A. ve D.Y.'nin çalıp, H.N.'ye sattıkları tespit edildi. Adresleri belirlenen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, birçok suçtan kayıtları bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemleri sonrası tutuklandı.
SATIN ALAN HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI
Çalınan buzağı sahibine teslim edilirken, hayvanı satın alan H.N. hakkında ise 'Suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.