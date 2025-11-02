Hırsızlığın böylesi görülmedi! Hareket halindeki TIR’dan koyun çaldılar

Yayınlanma:
Diyarbakır’da 2 kişinin yolda ilerleyen TIR’a sepetli motosikletle yaklaşıp, dorseden 3 koyun çaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

DORSE KAPISINI AÇIP İÇERİ DALDI

Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı.

KOYUNLARI KUCAKLAYIP ARKADAN GELEN MOTOSİKLETİN SEPETİNE ATTI

Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Edirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Edirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Mardin’de otomobil takla attı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Mardin’de otomobil takla attı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da otomobiller çarpıştı: Sürücünün durumu ağır
Sakarya'da otomobiller çarpıştı: Sürücünün durumu ağır