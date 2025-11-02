Hırsızlığın böylesi görülmedi! Hareket halindeki TIR’dan koyun çaldılar

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

DORSE KAPISINI AÇIP İÇERİ DALDI

Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı.

KOYUNLARI KUCAKLAYIP ARKADAN GELEN MOTOSİKLETİN SEPETİNE ATTI

Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.