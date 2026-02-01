İstanbul'dan kaçan hırsız Amasya'da yakalandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, UYAP sistemi üzerinden yaptıkları incelemede, hırsızlık suçlarından uzun süreli hapis cezası bulunan M.K.’nin (47) İstanbul'dan Amasya’ya geldiğini belirledi. Bunun üzerine şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU YAKALANDI

Polis ekipleri, firari hükümlünün izini sürmek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K.’nin saklanmak amacıyla İstanbul'dan Amasya’ya geldiği tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi. Yetkililer, aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.