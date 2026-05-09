Ötzi 5 bin 300 yıl önce yedi, o bugün üretiyor: Kastamonulu çiftçiden İtalya'ya ilginç teklif

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Siyez Buğdayı yetiştiren genç çiftçi Yasin Ciğerci, 5 bin 300 yıllık Bakır Çağı mumyası Ötzi'nin midesinde Siyez kalıntısı bulunduğunu öğrenince un, bulgur, galeta ve tarhana dahil pek çok ürünü İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne kargolayarak Bolzano'daki müzede mumyanın yanında sergilenmesini talep etti.

Kastamonulu çiftçi Yasin Ciğerci, midesinde Siyez Buğdayı kalıntısı bulunan 5 bin 300 yıllık mumya Ötzi nin yanında sergilenmesi için İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Siyez ürünleri gönderdi.

ÖTZİ'NİN SON YEMEĞİ SİYEZDİ

1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde buzulların içinde korunmuş halde bulunan Ötzi, Bakır Çağı'ndan günümüze ulaşan en eski insan mumyalarından biri. Şu anda İtalya'nın Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kastamonu Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, buzulların mumyayı olağanüstü iyi koruduğunu ve mide içeriğinin bile belirlenebilir durumda olduğunu aktardı. Baloğlu, Ötzi'nin midesinde keçi eti, geyik eti ve dünya literatüründe "einkorn" olarak bilinen Siyez Buğdayı kalıntılarına rastlandığını söyledi.

GENETİK YAPISI 5 BİN YILDIR BOZULMADI

Baloğlu, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen Siyezin eski çağlarda Anadolu'dan geniş coğrafyalara yayılmış bir buğday türü olduğunu belirtti.

Siyezin genetik yapısının günümüze kadar korunarak geldiğine dikkat çeken Baloğlu, bunun nedenini bölgede 30-40 yıl öncesine kadar hayvan yemi olarak kullanıldığı için ıslah çalışmalarına konu edilmemesine bağladı.

ÖTZİ'DEN İLHAM ALAN SİYEZ BULGURU ÇİFTÇİSİ KARGOYU HAZIRLADI

İhsangazi'de üniversite mezunu genç çiftçi Yasin Ciğerci, ata tohumu Siyezi yaşatmak için memleketine dönmüş, babasıyla un değirmeni kurmuştu. Buğdayın yanı sıra un, bulgur, erişte, makarna, galeta, gevrek, şekerpare ve tarhana üreten Ciğerci, Ötzi hakkında yaptığı araştırma sırasında mumyanın midesinden Siyez çıktığını öğrendi.

Ciğerci bunun üzerine Siyez unundan galetaya, tarhanadan makarnaya kadar birçok ürünü bir notla birlikte İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne kargoyla gönderdi. Amacı, bu ürünlerin Bolzano'daki müzede Ötzi'nin mumyasının yanında sergilenmesi.

Ciğerci, Ötzi'nin hikayesinin Siyezin ne kadar köklü ve değerli bir ürün olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

