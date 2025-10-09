Otoyolda dehşet anları: Karı koca feci şekilde can verdi

Otoyolda dehşet anları: Karı koca feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyol gişelerinin beton bariyerlerine çarpan bir otomobilde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çiftin cansız bedenleri araçtan çıkarıldı.

Feci kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. 73 yaşındaki Mehmet Rayhan'ın kullandığı 01 SS 276 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine büyük bir hızla çarptı.

Adana'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 kişi hayatını kaybettiAdana'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Rayhan ile yanında bulunan 72 yaşındaki eşi Hürü Rayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

otomobil-otoyol-giselerinde-beton-bariy-955546-283754-min.jpg

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Mehmet ve Hürü Rayhan çiftinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

