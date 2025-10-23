Otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı

Amasya Helvacı Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil bahçeye devrildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Helvacı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre D.A. yönetimindeki 06 CVE 806 plakalı otomobil, kontrolden çıkan otomobil bahçeye devrildi.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyonet emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybettiBalıkesir'de kamyonet emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

