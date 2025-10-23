Balıkesir'de kamyonet emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza, İstanbul'dan İzmir istikametine doğru ilerleyen otoyolun Savaştepe Karaçam Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Cengiz K. (22) idaresindeki kamyonet, emniyet şeridinde durmakta olan Mustafa S. (74) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Mustafa S. maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Vicdan S. (65) ise yaralandı.

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralı Vicdan S., Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mustafa S.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

