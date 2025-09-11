Otluk alanda çıkan yangın ekiplere zor anlar yaşattı! 12 araç küle döndü

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi Şen ve Şelale sokakları üzerinde yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Dumanları fak eden vatandaşlar, bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadı.

VATANDAŞLAR DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ!

Yurttaşlar da söndürme çalışmalarına katılırken mahalle sakinleri, evlerine ve arazilerine yangının ulaşmaması adına aldıkları hortum ve kovalarla su dökerek çalışmalara destek verdi. Bazı vatandaşlar sönen yerlerde bulunan odun ve tahtaları kırarak farklı alana attı.

12 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ!

İtfaiye ekipleri takviye ekip isterken yangın, bir şirkete ait araziye park edilmiş atıl durumdaki otomobillere sıçradı. Takviye ekiplerin de ulaşmasıyla söndürme çalışmalarını hızlandıran itfaiye ekibi, yangını 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına aldı. Atıl durumdaki 12 araç zarar görürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'da ahırda çıkan yangında 21 koyun öldü

Temizlik malzemesi deposu küle döndü!