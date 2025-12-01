Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütsel faaliyetlerin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DAEŞ'li Terörist Bombalı Saldırı Hazırlığında Yakalandı

Yürütülen çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu V.M. (42), M.H. (33) ve M.H.İ.’nin (38) il merkezinde saklandıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.