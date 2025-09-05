Orman işçileri faciadan kıl payı kurtuldu

Yayınlanma:
Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı’nda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları yapan 3 orman işçisi, rüzgarla bir anda büyüyen alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bartın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı’nda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları yapan 3 orman işçisi, rüzgarla bir anda büyüyen alevler arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Yaklaşık 6 saatlik yoğun müdahalenin ardından helikopterler ve kara ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak sarp ve kayalık arazide soğutma çalışmalarının devam ettiği sırada, dün akşam saatlerinde beklenmedik bir tehlike yaşandı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışması sırasında, rüzgârın yön değiştirmesiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Kayalık alanda görev yapan 3 işçi, hızla tırmanarak bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. O anlar, Orman İşletme Müdürlüğü’nün dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde işçilerin paniği ve alevlerin giderek yaklaşması ise dikkat çekti.

Yetkililer, bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
