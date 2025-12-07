Onlarca çocuk “çalışırken” hayatını kaybetti! Bakan Tekin’den skandal MESEM açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, çocuk ölümleri ve iş kazalarıyla sıklıkla gündeme gelen MESEM projesini Meclis’in gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi veren Özer, önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Program kapsamında meydana gelen bin 348 iş kazasının illere, yıllara, sektörlere, cinsiyetlere ve yaşlara göre dağılımı nedir? Bu kazalarda hayatını kaybettiği belirtilen 10 öğrenci kimdir? Söz konusu iş kazalarına ilişkin yürütülen idari ve adli soruşturmaların sonuçları nelerdir? MESEM öğrencilerinin büyük bölümünün uzun saatler çalıştırıldığı ve sosyal gelişimlerinin olumsuz etkilendiği bulguları dikkate alınarak, bu durumun önüne geçmek için hangi tedbirler alınmaktadır? Programın çocukların eğitim hakkı, ruhsal ve fiziksel gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bir etki analizi yapılmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

BAKAN TEKİN “MEVZUATA UYGUN” DEDİ!

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, önergedeki soruları yanıtlayan Yusuf Tekin, çocukların projeden olumsuz etkilendiği gibi eleştirilere cevap vermedi. Tekin, MESEM kapsamında yaralanan ve yaşamını yitiren çocuklarla ilgili bilgileri de paylaşmadı.

Öğrencilerin usta öğretici gözetiminde ve koordinatör öğretmen denetiminde çalıştığını söyleyen Tekin, geriye kalan tedbirlerin de mevzuatlarda tanımlandığını söyledi. Bakan Tekin, önergeye verdiği yanıtta “Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre beceri eğitimi yapılacak işletmelerin, beceri eğitimi kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme şartı bulunmamaktadır. İşletmelerde yapılan eğitim, mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelerde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir” sözlerini sarf etti.

“Ölümlü kazalar; inşaat, elektrik, mobilya ve metal sektöründe yaşanmıştır” ifadelerini kullanan Tekin, bu konulardaki adli süreçlerin de devam ettiğini ifade etti.