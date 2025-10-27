Ölümden kıl payı kurtuldu! Dakikalarca yerinden kıpırdayamadı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Dakikalarca yerinden kıpırdayamadı
Yayınlanma:
Bursa Mustafakemalpaşa’da şiddetli lodos nedeniyle çatıdan kopan sac parçası, otomobiline yönelen kadının üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şoke olan kadın yerinden dakikalarca kıpırdayamadı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Balıkesir Caddesi’nde otomobiline doğru yürüyen bir kadın, şiddetli rüzgârla çatıdan kopan sac parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kadının, çocuğunu bakıcıya bırakmak için aracına yöneldiği sırada yaşanan olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının büyük bir şok yaşadığı ve uzun süre yerinden ayrılamadığı görüldü. Olay anında çocuğun araçta olduğu öğrenildi.

Aynı sokakta park hâlindeki bir başka otomobilde ise lodos nedeniyle hasar meydana geldi. Yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

