Öldürülen gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor

Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra iki gün yoğun bakımda kalan Gazeteci ve Aktivist Hakan Tosun yaşamını yitirdi.

Tosun, bugün Kağıthane Cemevi’nde düzenlenecek olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

TOSUN İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR

Tosun'un meslektaşları ve çeşitli STK'lar, gazetecinin son yolculuğuna uğurlanacağı cem evine Nurtepe Metro’dan yürüyüş düzenliyor.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?

Türkiye'nin bilmediği gerçekleri Halk TV ekranlarından duyuran Halk TV Muhabiri Umut Taştan, yürüyüşte yurttaşların “Hakan Tosun’a ne oldu?” sorusu ve adalet talebini dile getirdiğini aktardı.

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Haber Masası'na bağlanan Taştan, katılımcıların ellerinde, “Gazeteci cinayetleri politiktir”, “Hakan için adalet” ve “Doğa için, yaşam için, Hakan için yürümeye devam edeceğiz” yazılı dövizler taşıdığını söyledi.

"TOSUN'UN KİMLİĞİ HALA KAYIP"

Taştan, Tosun ailesinin kişisel eşyaların akıbetini araştırdığını belirterek, "Son alınan bilgiye göre telefonu ve kamerası nihayet savcılığa teslim edildi. Ancak kimliği hala kayıp. Hakan hastaneye götürülürken çantası yanındaydı, fakat kimliği o çantadan çıkmadı. Bu eşyaların savcılığa neden günler sonra ulaştırıldığı da belirsizliğini koruyor" dedi.

Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'un failleri telefonla karakola davet edilmiş!

Olayla ilgili bir esnafın saldıranlardan birinin ailesi tarafından tehdit edildiğini ve kamera kayıtlarının saldırganın ailesi tarafından silindiği iddia edildiğini belirten Taştan, "Polis görüntüleri izlemiş olsa da kayıtların kopyalanmadığı, sonrasında hard diskin boş olarak geri verildiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.