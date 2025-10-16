Öldürülen gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde darp edilmesinin ardından yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden Gazeteci ve Aktivist Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor. Tosun Kağıthane Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra iki gün yoğun bakımda kalan Gazeteci ve Aktivist Hakan Tosun yaşamını yitirdi.

Tosun, bugün Kağıthane Cemevi’nde düzenlenecek olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

hakan-tosun.jpeg

TOSUN İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR

Tosun'un meslektaşları ve çeşitli STK'lar, gazetecinin son yolculuğuna uğurlanacağı cem evine Nurtepe Metro’dan yürüyüş düzenliyor.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde karanlık 27 saat! Neden açıklama yapılmıyor? Katiller kim?

Türkiye'nin bilmediği gerçekleri Halk TV ekranlarından duyuran Halk TV Muhabiri Umut Taştan, yürüyüşte yurttaşların “Hakan Tosun’a ne oldu?” sorusu ve adalet talebini dile getirdiğini aktardı.

haklan-tsoun-pankarti.png

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Haber Masası'na bağlanan Taştan, katılımcıların ellerinde, “Gazeteci cinayetleri politiktir”, “Hakan için adalet” ve “Doğa için, yaşam için, Hakan için yürümeye devam edeceğiz” yazılı dövizler taşıdığını söyledi.

goruntu-1760611566896.png

"TOSUN'UN KİMLİĞİ HALA KAYIP"

Taştan, Tosun ailesinin kişisel eşyaların akıbetini araştırdığını belirterek, "Son alınan bilgiye göre telefonu ve kamerası nihayet savcılığa teslim edildi. Ancak kimliği hala kayıp. Hakan hastaneye götürülürken çantası yanındaydı, fakat kimliği o çantadan çıkmadı. Bu eşyaların savcılığa neden günler sonra ulaştırıldığı da belirsizliğini koruyor" dedi.

Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'un failleri telefonla karakola davet edilmiş!Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun'un failleri telefonla karakola davet edilmiş!

Olayla ilgili bir esnafın saldıranlardan birinin ailesi tarafından tehdit edildiğini ve kamera kayıtlarının saldırganın ailesi tarafından silindiği iddia edildiğini belirten Taştan, "Polis görüntüleri izlemiş olsa da kayıtların kopyalanmadığı, sonrasında hard diskin boş olarak geri verildiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede
