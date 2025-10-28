Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor

Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor
Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Hayat akıyor ancak yıkımın izleri bitmiyor. Öğrenciler okullarına başladı ama okulların bazıları hala inşaat halinde. Okula gitmek ise çamurlu yollarda bir eziyete dönüştü.

Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan Gazi Ortaokulu ile Cengiz Topel İlkokulu’nun birleşiminden oluşan okul, çevresindeki şantiye alanının ortasında kalınca öğrenciler her gün çamur ve iş makineleri arasından okula gitmek zorunda kalıyor.

Okulun açıldığı ilk günlerde toz ve ağır iş makineleri arasında ilerlemeye çalışan öğrenciler, yağışların başlamasıyla birlikte bu kez çamur deryasına dönen yollarda yürümeye başladı. Veliler, haftalardır çocuklarıyla birlikte zorluk içinde okula gidip geldiklerini anlattı.

hatay-deprem-okus.jpg

ANKA Haber Ajansı’na konuşan veliler, yolların hâlâ yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Çocuklarının çamurun içinde okula gitmek zorunda kaldığını söyleyen bir veli, “Aylardır bu durumdayız. Çocuklarımız yedek kıyafetle okula gidiyor. Dert anlatacak bir muhatap yok. Artık yeter, böyle okul yolu mu olur?” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

EĞİTİM SEN HATAY ŞUBE BAŞKANI: EĞİTİM BAŞLAMADA UYARDIK, DİKKATE ALINMADI

Ağustos ayının sonu gibi eğitim başlamadan konuya dikkat çektiklerini belirten Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, "Bu duruma dikkat çekmiştik, yetkilileri okula giden yolla ilgili önlem almaya, yolları çocuklarımızın güvenli şekilde gelip gitmesini sağlayacak şekilde yapılmasını istemiştik. Maalesef bizlerin önerileri dikkate alınmadı, bu tabloyu yaşıyoruz. Acilen yetkilileri bu konuyla ilgili önlem almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

hatay-okul.jpg

Kaynak:ANKA

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Türkiye
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi
Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi