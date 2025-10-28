Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor

Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan Gazi Ortaokulu ile Cengiz Topel İlkokulu’nun birleşiminden oluşan okul, çevresindeki şantiye alanının ortasında kalınca öğrenciler her gün çamur ve iş makineleri arasından okula gitmek zorunda kalıyor.

Okulun açıldığı ilk günlerde toz ve ağır iş makineleri arasında ilerlemeye çalışan öğrenciler, yağışların başlamasıyla birlikte bu kez çamur deryasına dönen yollarda yürümeye başladı. Veliler, haftalardır çocuklarıyla birlikte zorluk içinde okula gidip geldiklerini anlattı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan veliler, yolların hâlâ yapılmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Çocuklarının çamurun içinde okula gitmek zorunda kaldığını söyleyen bir veli, “Aylardır bu durumdayız. Çocuklarımız yedek kıyafetle okula gidiyor. Dert anlatacak bir muhatap yok. Artık yeter, böyle okul yolu mu olur?” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

EĞİTİM SEN HATAY ŞUBE BAŞKANI: EĞİTİM BAŞLAMADA UYARDIK, DİKKATE ALINMADI

Ağustos ayının sonu gibi eğitim başlamadan konuya dikkat çektiklerini belirten Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, "Bu duruma dikkat çekmiştik, yetkilileri okula giden yolla ilgili önlem almaya, yolları çocuklarımızın güvenli şekilde gelip gitmesini sağlayacak şekilde yapılmasını istemiştik. Maalesef bizlerin önerileri dikkate alınmadı, bu tabloyu yaşıyoruz. Acilen yetkilileri bu konuyla ilgili önlem almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.