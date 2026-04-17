Okullara tehdit paylaşımı yapan lise öğrencisi gözaltında

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., sosyal medya hesabından tehdit içerikli silahlı bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullara düzenlenen silahlı saldırılarda, 1’i öğretmen 9’u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan korkunç olaylar tüm ülkeyi derin bir yasa sürüklerken sosyal medya hesabından okullara yönelik tehdit paylaşımları yapan çok sayoda kişi de gözaltına alındı.

saldiri-001.jpg

SİLAHLI TEHDİT PAYLAŞIMI YAPTI!

Son olarak, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sosyal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı.

GÖZALTINA ALINDI!

E.K., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, karakoldaki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

