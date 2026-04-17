Okullara saldırı yapılacağı yönündeki paylaşımlara 7 gözaltı

Samsun’da, son dönemde yaşanan okul saldırıları üzerinden sosyal medyada kaos yaratmaya çalışan ve okulları hedef gösteren asılsız paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sının çocuk olduğu ortaya çıktı.

SİBER EKİPLER TAKİBE ALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayları bahane ederek dijital mecralarda provokasyon yapan hesapları takibe aldı. Yapılan incelemelerde; resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya çalışan, suçu ve suçluyu öven, ayrıca yeni okul saldırıları yapılacağı yönünde korku ve panik yayan içerikler tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşım sahipleri yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin büyük bir kısmının (6 kişi) çocuk yaşta olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, "halk arasında korku ve panik yaratmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)