Okul servisi direğe çarptı: 12 öğrenci ve şoför yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada şoför ve 12 öğrenci yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi'nde Şükrü T., önüne çıkan traktöre çarpmamak için kullandığı okul servisi minibüsüyle ani fren yaptı.
12 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kontrolün kaybolduğu minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 12 öğrenci yaralandı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralananlar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
