Okul saldırısında tek oğlunu kaybeden babadan çok acı sözler!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçtiğimiz gün meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve yurttaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

“BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ”

Baba Yeşil, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu ifade ederek "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." ifadelerini kullandı.

“RAHMETLİ OLAN ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU”

Oğlunun, saldırı sırasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’yı çok sevdiğini aktaran baba, "Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu." sözlerini sarf etti. (AA)