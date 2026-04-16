Okul saldırganının son mesajı olduğu iddia edildi! "Babam beni boğup öldürmeye çalıştı"

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'taki okul baskını ile ilgili yeni detayların ortaya çıktığı öne sürüldü.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin, katliamdan saatler önce yabancı bir gruba yazdığı öne sürülen mesajlar gün yüzüne çıktı.

"BABAM BENİ BOĞMAYA VE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Saldırıda kendi hayatına son veren Mersinli, İhsan Yalçın'ın haberine göre, yabancı bir gruba babasının kendisini boğmaya çalıştığını belirten bir mesaj gönderdi.

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul baskınını düzenleyen İsa Aras Mersinli

Gönderdiği öne sürülen mesajda, babasının kendisine yönelik şiddetini anlatarak "Bugün gerçekten tamamen bittim" diyen saldırganın, "5. ve 6. sınıflar, gerçekten hazır olsanız iyi olur" ifadelerini kullandığı görüldü.

Eski bir emniyet müdürü olan babası saldırı sonrasında tutuklanan İsa Aras Mersinli'nin attığı öne sürülen mesajlar şu şekilde:

"5. ve 6. sınıflar, gerçekten hazır olsanız iyi olur. Bugün gerçekten tamamen bittim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı. Sadece manifestomu hızlıca tamamlayacağım. Biraz uyuyacağım ve bu dünyaya göstereceğim ne kadar tükenmiş olduğumu."