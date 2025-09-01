Öğrenci servisleri kaldırıldı köylüler isyan etti: Köylüyüz diye çocuklarımız okumayacak mı?

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi'nde bulunan İstanbul Ticaret Odası Şehit Servet Aktaş İlk ve Ortaokulu'na Özdemir Mahallesi'nden yapılan taşımalı eğitimin "mesafe gerekçe gösterilerek" iptal edildiği ifade edildi. Okulun önünde açıklama yapan velilerden Dilek Özdemir, "Buradan Sayın Milli Eğitim Müdürüne sesleniyorum. 15 yıllık servisimizi niye bu yıl iptal ettiler? Çok mağduruz. Sesimizi duyun. Her kapıya gittik, bir sonuç alamadık" ifadelerini kullanarak mağduriyetlerini belirtti.

“ÇOCUKLAR KIŞIN GELEMEZLER"

Özdemir Mahallesi sakini Elif Özdemir ise üç çocuğundan ikisinin söz konusu okula gittiğini ifade ederek "Sebebini anlamıyoruz. Müdür Bey geldikten sonra iptal edildi. Şimdiye kadar hiç iptal edilmedi. Bize tam bilgi verilmedi. Gittiğimiz hiçbir yerde sesimizi duyuramadık. Milletvekillerini de aradık, bir sonuç elde edemedik. Kaymakamlığa da gittik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de gittik ama hiç kimse bir şey yapmadı. Çocuklar kışın gelemezler. Çünkü otobüs oradan geçmiyor. Çıkmaz sokak.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, sözlerinin devamında “Hiç kimse çocukları getirebilecek durumda değil. Kimsenin doğru düzgün arabası da yok. İki servis orada doldurulup gönderiliyordu ama birdenbire iptal edildi. Neden olduğunu anlamıyoruz. Doğru düzgün bilgi de verilmiyor." sözlerini sarf etti.

“BİZ KÖYLÜYÜZ DİYE ÇOCUKLARIMIZ OKUMAYACAK MI?”

Özdemirler Mahallesi'nden Hanım Özdemir de, taşımalı eğitim istediklerine dikkat çekerek "Madem biz de bu devletin vatandaşıyız, devlet de bize yardımcı olsun, sesimizi duysun. Olay 10 metreymiş, 20 metreymiş. Genelge varmış. Devlet bütün köy okullarının servislerini iptal ediyormuş. Onlar ölçüm yapmışlar. Biz başvuru yaptığımızda sürekli, ‘Siz köydesiniz, devlet şimdiye kadar yaptı, artık kendi başınızın çaresine bakın. Sizin çocuklarınız okumasın da olur’ diyorlar. Biz köylüyüz diye çocuklarımız okumayacak mı?” ifadelerini kullandı.

“İsim vermeye gerek yok, yetkililerin kim olduğu belli. Onlar kendi çocuklarını okutuyorlarsa biz de okutmalıyız. Servis verilmezse nasıl göndereceğiz? Benim iki kızım var. Kız çocuklarım okula giderken başlarına bir şey gelse, sonları Narin Güran gibi mi olsun? Ben kızlarımın öyle olmasını istemiyorum. Kızlarımın arkasındayım. Okula gitmelerini istiyorum.” ifadelerini kullanan Özdemir, “ Köy okullarına devletin verdiği desteği biliyorum, ne hakka sahip olduğumu da biliyorum. Madem ben çocuklarımı köy okulunda okutuyorsam, onlara ekstra kitap alıyorsam, okulunun tamiratına destek oluyorsam, o okul da bana destek olmalı, arkamda durmalı. Çocuğum için bu sıkıntıları yaşamamam gerekirdi." sözlerini iletti.

“ÇOCUĞUMU NE ZORLUKLARLA OKUTUYORUM, DURUMUM YOK”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından mahalleye yerleştiğine dikkat çeken Medine Ok ise, "Buraya deprem mağduru olarak geldim. Çocuğumu ne zorluklarla okutuyorum, durumum yok. Ama çocuklarım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Servisin iptali hepimiz için büyük sıkıntı. Burada kaçırma olayları yaşandı. Çocuklarımızın ölmesi mi gerekiyor? Sesimiz duyulsun" ifadelerini kullandı.

