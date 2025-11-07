Oğlu kavga etti babası çocuğa silah çekti! 9 yıl hapis istemi

Olay, 13 Temmuz akşamı Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. M.A.Ç. isimli çocuk ile M.R.T.'nin oğlu arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmayı gören baba M.R.T., iddiaya göre elindeki tabancayla site bahçesine inerek M.A.Ç.'ye silah doğrulttu. Bu sırada çevredekiler araya girerek M.R.T.'yi engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında M.R.T.'nin havaya bir el ateş ettiği belirtildi. Tüm bu anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından M.A.Ç. ve annesi H.Ç., polis merkezine giderek M.R.T. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.R.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur çocuğun annesi H.Ç. ifadesinde, "Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim” dedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ: 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sanık M.R.T. hakkında hazırlanan iddianame, 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık hakkında ‘tehdit’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Şüpheli M.R.T, aynı sitede ikamet eden müştekilerin üzerine ruhsatsız tabancasını teşhir etmek suretiyle yürüyerek yere doğru bir el ateş etmiştir. Olayda kullandığı tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır. Yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” ifadelerine yer verildi.