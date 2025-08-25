Odun ve kartonlar tutuştu, bina dumanla kaplandı
Elazığ'da 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı.
Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen nedenle boşlukta bulunan odun ve kartonların tutuşmasıyla duman kısa sürede binayı sardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)