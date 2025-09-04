Nöbetteyken dedesi için ölüm onayı veren doktor

Çankırı'da meydana gelen bir olay şaşkınlık yarattı. 112 Acil'e gelen ihbar ile olay yerine giden sağlık ekipleri, ölüm onayını almak için nöbetçi doktor Said Oğuzhan Erik'i aradı. Hayatını kaybeden şahsın bilgilerini alan doktor ölüm onayını verdi. Hayatını kaybeden şahsın ismini soran doktor, ölen kişinin dedesi olduğunu öğrendi. Erik, dedesinin ölüm haberini almasına rağmen nöbet saati bitene kadar görevini bırakmadı.

2021'DE YİNE NÖBETTEYKEN BU DEFA BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Doktor Erik, ölen kişinin dedesi olduğunu öğrenmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları dedi:



"Daha sonra ismini sorduğumda dedem olduğunu öğrendim maalesef. Yaşı ileriydi, yaşlıydı fakat ölümün yüzü soğuk oluyor, yaşa bakmıyor maalesef. Çağrıyı aldıktan sonra ekibe dedemin tıbbi durumunu sordum. Tabii arkadaşlar bana ayrıntılarıyla cevap verdi. Değerlendirme sonucunda mevcut durumunun yaşamla bağdaşmadığını öğrendikten sonra müdahale edilmemesini ve vefat ettiğini söyledim. Yasal işlemlerin başlatılmasını istedik. Yoğun bir günün içinde böyle bir şey yaşamış olmak insana ruhen ağır geldiği gibi bedenen de ağır geliyor. Ama biz hekimler olarak hep böyle bir atmosferin içinde çalışıyoruz. Her mesleğin kendine ait zorlukları var, haliyle bizim mesleğimizin de zorluklarından bir tanesi bu tip durumlar maalesef."

Erik, 2021 yılında vefat eden babasının ölüm haberini de nöbetçi olduğu gün aldığını sözlerine ekledi.

