Nişanda havaya ateş açan 2 magandaya gözaltı!

Siirt’te, Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi’nde bulunan davet evinde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, nişan töreni için çiftin salona gelişi sırasında, 2 kişi yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş açtı.

SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU!

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, şahıslara müdahale etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay anı ise salonun güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği iletildi. (DHA)