Netanyahu Türkiye'nin F-35 almasını engellemek istemiş: Kapalı kapılar ardında bunlar olmuş

Yayınlanma:
Türkiye'nin krize dönen F-35 alımına ilişkin çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Meğer Netanyahu Türkiye'nin F-35 almasını engellemek istemiş. Askeri kozlarını yitirmek istemeyen Netanyahu'nun gizli görüşmlerinin yapıldığı kapalı kapılar ardında bunlar olmuş...

Türkiye'nin ABD'den alacağı F-35 savaş uçakları krize dönüşmüş ve uzun süredir gündem maddeleri arasında kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle tekrar hararetlenen F-35'lere ilişkin yep yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yabancı basına düşen haberlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Suudi Arabistan ve özellikle Türkiye'ye F-35 satmasını engellemek için perde arkasından lobicilik faaliyetleri yürüttüğü yazıldı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA BUNLAR OLMUŞ

Al Monitor'un haberinde Netanyahu, bu süreci ABD Başkanı Donald Trump'la doğrudan gerilime girmeden yönetmeye çalıştığı belirtildi.

İddiaya göre Netanyahu 1 Aralık'ta Kudüs'te F-35'i üreten Lockheed Martin şirketinin Operasyon Direktörü Frank A. St. John ile gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satışlarının gerçekleşmesi halinde İsrail'in "nitelikli askeri üstünlüğü"nü nasıl koruyabileceğinin masaya yatırıldığı öne sürüldü.

İsrailli liderin Trump'ın damadı Jared Kushner, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz ve Cumhuriyetçi çevrelerde etkili olduğu bilinen bağışçılardan Miriam Adelson gibi isimlerle temas kurduğu belirtiliyor.

Netanyahu'nun ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle çıkarıldığı F-35 programına dönüşünü engelleyen sürecin koordinasyonunda rol oynadığı belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de doğrudan temas kurduğu aktarılıyor.

NETANYAHU TÜRKİYE'NİN F-35 ALMASINI ENGELLEMEK İSTEMİŞ

Habere göre; İsrailli yetkililer Suudi Arabistan'a olası F-35 satışını "endişe verici ama yönetilebilir bir kriz" olarak görüyor. Bunun temel nedeni de Washington'un Riyad'a vermeyi planladığı uçakların İsrail'e özgü bazı kritik kabiliyetlerden arındırılacağı garantisini alması.

Washington'un İsrail'e verdiği garantiye göre Suudi Arabistan'a verilecek uçaklarda elektronik harp sistemleri ve radar karıştırma özellikleri olmayacak.

Ancak Türkiye'nin İsrail açısından "kırılma noktası" olarak görüldüğü belirtiliyor. Al Monitor'a konuşan kaynaklara göre İsrail, Türkiye'nin F-35 alması halinde hayalet uçakların kendi radarlarına yakalanmadan hareket edebileceği ve bunun İsrail'in erken uyarı ve savunma üstünlüğünü zayıflatacağından endişe duyuyor.

Netanyahu'nun Türkiye'ye olası F-35 satışını Suudi Arabistan seçeneğinin "daha kritik hali" olarak nitelediği ve böyle bir senaryoya karşı "bölgedeki diğer alıcılardan daha sert bir direniş göstereceğini" söylediği aktarılıyor.

Netanyahu'nun bu süreçte dikkat çekici itirazlardan kaçınarak bunun yerine Trump'ın çevresini hedef alan örtük bir lobi faaliyeti yürüttüğü ifade ediliyor. Sürecin İsrail açısından aciliyet kazanmasının bir diğer nedeninin Trump'ın Ankara'ya yakın durduğu yönündeki işaretler olduğu belirtiliyor.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmelerini "dönüştürücü" olarak tanımlamasının, İsrail'de alarmların çalmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

