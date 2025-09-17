Neslican Tay sözleri hala akıllardayken... Rektörün skandal kıyaslamasına tepkiler çığ gibi

Kadınları hedef alan ifadeleri nedeniyle sık sık gündem olan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, tepki çeken bir paylaşıma daha imza attı.

Daha önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın yaşam tarzını eleştiren Tarhan bu defa testtürlü olmayan kadınlar için teşhirci imasında bulundu.

TESETTÜRLÜ OLMAYANLARA TEŞHİRCİ İMASINDA BULUNDU

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tarhan, "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım" dedi.

Söz konusu ifadeleri açık şeker ile kapalı şeker fotoğrafı ile paylaşan Tarhan'a çok sayıda kadın tepki gösterdi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan

REKTÖRE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Tesettürlü olduğunu belirten bir kadın, Tarhan'a olayın tesettürle alakası olmadığına dikkat çekerek kendisinin de yolda yürürken korktuğunu ifade ederek tepki gösterdi.

Bir başka yurttaş ise Ahmet Minguzzi, Narin Güran ve Başak Cengiz cinayetlerini hatırlatarak Tarhan'a şöyle tepki gösterdi:

"Başak Cengiz kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldürüldü. Peki Narin, ya da Ahmet Minguzzi onlar da mı kendini teşhir ettiği için öldürüldü? Ahlaksızlığı yine kadına yıktınız ya bravo!"

TARHAN'IN İLK VUKUATI DEĞİL

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, kanser hastası Neslican Tay'ın ölümünün ardından yaptığı paylaşımda Tay'ın yaşam tarzını eleştirerek şunları söylemişti:

"Neslican Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi. Ölümle yüzleşebilseydi ölüm bilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm."

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ “ENSEST İLİŞKİLER” İLE BAĞDAŞTIRMIŞTI

Tarhan, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkıldığı dönemde de tepki çeken ifadelerde bulunmuştu.

İstanbul Sözleşmesi’ni “ensest ilişkiler” ile bağdaştıran Tarhan, "Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum" demişti.