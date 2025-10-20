Nehil Sazlığı'nda yangın! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Nehil Sazlığı'nda yangın! Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yüksekova'ya bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınlarında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Vezirli Köyü’nden Yavuz Baskın, "Bugün öğle saatlerinde Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın büyüyerek ilerledi. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru yöneldi. Yangın büyük bir felakete yol açacak seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızdan ve çobanlarımızdan, kuru otların bulunduğu alanlarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Yakılan ateş büyük bir yangına sebep olabiliyor. Belediye ekipleri yangınla müdahale ediyor. Ancak yangın çok büyük, kuş cenneti olan bölgeye de sıçradı" dedi.

