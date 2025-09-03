Narkotik operasyonunda zehirlenen polis yoğun bakımda

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yabancı plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı detaylı incelemede, yakıt deposunda şüpheli bir madde tespit edildi. Maddenin incelenmesi sırasında ortaya çıkan gazdan 9 polis memuru etkilenerek zehirlendi.

1 POLİSİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen polisler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan polislerden 4'ü sabah saatlerinde taburcu edildi. Ancak 1 polisin yoğun bakım ünitesinde, 4 polisin ise serviste tedavisi devam ediyor.

Polislerin zehirlenmesine yol açan kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numuneler Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.