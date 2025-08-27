Nakliyat-İş'ten Filistin için basın toplantısı: İşçi sınıfının ortak meselesi

Nakliyat-İş'ten Filistin için basın toplantısı: İşçi sınıfının ortak meselesi
Nakliyat-İş Sendikası, Genel Merkez’de düzenlediği uluslararası basın toplantısında Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etti. Filistin Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Hussein Karabsa’nın da katıldığı toplantıda, İsrail’in işgalinin hiçbir meşruiyet taşımadığı belirtildi.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla İstanbul'da sendikanın genel merkez binasında uluslararası katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Filistin Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GUPW) Genel Sekretarya Üyesi sendikacı Hussein Karabsa, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Başkan Yardımcısı ve DSF’ye bağlı Taşımacılık İşçileri Enternasyonali (TUI Transport) Genel Başkanı ile Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu katıldı.

Basın açıklamasında, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline ve Gazze’deki saldırılarına tepki gösterilerek Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine, Filistin halkının haklı mücadelesiyle daha güçlü bir dayanışma içinde olma çağrısı yapıldı.

Toplantıya, İstanbul’daki nakliyat ambarlarından işyeri temsilcileri ve sendika üyeleri, Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz ve yöneticileri ile Uzel Makina direnişçileri de destek verdi.

"İŞÇİ SINIFININ ORTAK MESELESİ"

Filistinli sendikacı Hussein Karabsa, “Filistin halkının maruz kaldığı saldırılar tüm dünya işçi sınıfının ortak meselesidir” diyerek Türkiye işçi sınıfına ve Nakliyat-İş’e dayanışma için teşekkür etti.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Küçükosmanoğlu ise konuşmasında, “Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda bir sınıf mücadelesidir. Emperyalizme ve siyonizme karşı verilen bu haklı direnişte, işçi sınıfı enternasyonalizminin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

