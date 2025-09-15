Naci Görür deprem sonrası o bölgeyi işaret etti: Stres alanını değiştirebilir

Naci Görür deprem sonrası o bölgeyi işaret etti: Stres alanını değiştirebilir
Yayınlanma:
Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da meydana gelen 3.8 büyüklük depremin ardından Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Deprem küçük ama stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 10:39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 11.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak duyurdu. Yapılan duyuruda depremin 6.0 kilometre derinlikte gerçekleştiği paylaşıldı.

Adıyaman'da deprem!Adıyaman'da deprem!

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, depremin 'sığ' bir deprem olduğuna dikkat çekti. Görür paylaşımında, "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Görür'ün paylaşımı bu şekilde:

Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun.

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

