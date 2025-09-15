Naci Görür deprem sonrası o bölgeyi işaret etti: Stres alanını değiştirebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün saat 10:39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 11.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak duyurdu. Yapılan duyuruda depremin 6.0 kilometre derinlikte gerçekleştiği paylaşıldı.

Adıyaman'da deprem!

Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, depremin 'sığ' bir deprem olduğuna dikkat çekti. Görür paylaşımında, "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Görür'ün paylaşımı bu şekilde:

Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun.