Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Bengü, Melek Mosso... Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Simge Sağın, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı.

Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmış, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakılmıştı.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇ KULLANMADIM"

Sabah'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, ifadesinde şunları söyledi:

"Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yapmadım. Yurt dışına konser ve tatil yapmak maksatlı çıkarım. Yanımda herhangi bir hediyelik eşya getirmedim.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hayatım boyunca hiç kullanmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım ve kimseyi aracı kılmadım. Hiçbir kimseye bu maksatla para transferi yapmadım.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan bir ortamda bulunmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan birine şahit olmadım. Hakkımda söylenen ihbar gerçeği yansıtmamaktadır."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin de ifadeleri ortaya çıktı:

İBRAHİM ÇELİKKOL

"Sosyal medya platformu üzerinden kesinlikle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, yapmadım. Yurt dışına işlerim ve yurt dışı projeleri oldukça sıklıkla çıkıyorum. Yurt dışından yanımda eşya getirmiyorum.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmıyorum. Hayatımda hiç kullanmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için kimseyi aracı kılmadım ve kimseye bu maksatla para transferi yapmadım."

"Birce Akalay'ı tanıyor musunuz? Aranızdaki bağlantı nedir?" sorusuna da yanıt veren İbrahim Çelikkol, şunları söyledi:

"Birce Akalay ile Siyah Beyaz Aşk isimli dizide rol almıştık. Kendisini 2016 yılından beri tanırım. Kendisi ile 2 senedir görüşmüyorum. Kendisi ile birlikte aynı ortamda bulunup uyuşturucu madde kullanmadım. Zaten ben hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Birce Akalay'ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim ve hiç şahit olmadım."

MELEK MOSSO

İfadesinde reçeteye tabi ilaçları kullandığını belirten ünlü şarkıcı şunları dedi:

"Söz konusu maddeleri temin etmek ve ticari bir amaçla bulundurma gibi bir kastım yoktur. Dönem dönem ilaçlar bana fayda sağlamadığından ilaçları doktorum değiştirmektedir. Bu nedenle fazla sayıda reçeteli ilaçlar ikametimde çıkmıştır. Bazı ilaçları kullanamadığım için atıl olarak bu şekilde ikametimde durmaktadır.

Temin etmek kastım olsaydı bugüne kadar zaten temin ederdim. Cep telefonumda ön inceleme sonucunda elde edilen fotoğraftaki kişi bir defa görüştüğüm arkadaşımdır. Kendisi yabancıdır ve yurt dışında yaşamaktadır. Türkiye'ye geldiğinde fotoğrafı ben çekmiştim. Arkadaşımın içtiği madde uyuşturucu değil tütündür. Uyuşturucu olduğuna dair yapılmış tespit bulunmamaktadır.

Kaldı ki ikametimde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Uyuşturucu maddeyi kullanmadım ve temin etmediğim için çekincem olmadığımdan telefon şifremi ilgili kolluk görevlilerine verdim."

BENGÜ: KULLANILAN BİR ORTAMDA BİLE BULUNMADIM

"Sosyal medya platformlarında kesinlikle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım yapmadım. Genellikle tatil ve iş amaçlı yurt dışına çıkışlarım mevcuttur. Ülkeye girişlerde herhangi bir hediyelik eşya, getirmedim.

Hayatımın hiçbir evresinde uyuşturucu ve uyanıcı madde kullanmadım ve kullanmıyorum. Kullanılan bir ortamda bile bulunmadım.

Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple uyuşturucu satan biri ile ne bir irtibatım oldu ne birini aracı kıldım ne de birine bu amaç ile para transferi yaptım."

DEHA BİLİMLİER

"2002 veya 2003 yıllarında uyuşturucu madde kullanma suçundan yargılandım ve sonucunda beraat alarak temize çıktım. O yıllarda da uyuşturucu madde kullanmamıştım, hakkımda sevhen bir işlem yapıldı, nihayetinde de beraat kararı alarak uyuşturucu madde kullanmadığım kanaate varıldı.

Arkadaş çevrem ile alakalı olan bir işlemdi. Daha öncede tekrar ettiğim gibi hayatımın hiçbir evresinde uyuşturucu madde kullanmadım."

İLKAY ŞENCAN: SİMGE'NİN HABERİ YOKTU

"1 aydır birlikte olduğum kız arkadaşım Simge ile birlikte ödül törenine katıldık. Törenden sonra arkadaşımın ikametine geçtik. Sabah saatlerinde ilgili kolluk birimi arama yapmak amacıyla ikamete geldiler. Yaptıkları aramada bana ait çantada uyuşturucu maddeyi ve aparatını ele geçirdiler.

Ben bu maddeyi kullanmak amacıyla yaklaşık 3-4 ay önce Tarlabaşı'nda açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediğim bir şahıstan satın almıştım. Dün de rahatlamak amacıyla bu maddeyi kullanacaktım. Daha önce az da olsa esrar kullanmıştım.

Söz konusu uyuşturucu maddelerden kız arkadaşım Simge'nin haberi yoktur. Kendisi benim uyuşturucu madde kullandığımı ve çantada olan uyuşturucu maddeyi bilmiyordu. Arama esnasında öğrendi. Cep telefonumda yapılan ön inceleme sonucu S.U. ile 20 Ekim 2022 tarihinde mesajlaşmayı Amsterdam'da bulunduğum esnada yapmıştım.

Kendisi ile beraber uyuşturucu madde kullanacaktık. Ancak kendisiyle buluşmadık ve uyuşturucu madde kullanmadık. Ele geçirilen maddeyi kullanım amacıyla bulunduruyordum. Bir başkasına temin etme gibi bir amacım yoktu."

ASLI SİPAHİ HACISÜLEYMANOĞLU

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde hayatımda hiçbir zaman kullanmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur. Uyuşturucu madde kullanmadığım için birini aracı kılmadım ve bu maksatla kimseye para transferi yapmadım.

Sercan Yaşar isimli şahsın kadınlara yönelik verdiği sosyal etkinlik davetleri oluyordu. Ben bunlara katılıyordum. Bu şahıs marka reklamları yapıyordu. Sanat camiası ve iş insanları bir araya gelirdi. Kendisini bu davetlerde tanıdım. Kendisi ile herhangi bir iş ilişkisi ve ticari bir iş yapmadım.

Evinde bulunan uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğu değerlendirilen haplar sorulması üzerine ise, "Ben panik atak hastasıyım. Bu haplar benim doktor kontrolünde, doktorum tarafından reçete ile Yazılarak eczaneden satın aldığım haplardır." ifadelerini kullandı.