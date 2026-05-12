Muş’ta 6 aylık esaret bitti: Köy yolları ulaşıma açıldı

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri,, Üçevler bölgesindeki grup köy yollarını açmak için iş makineleriyle yoğun bir mesai harcadı.

Bazı noktalarda yüksekliği metreleri bulan kar kütleleriyle boğuşan ekipler, alternatif güzergahı 10 günlük bir sürecin sonunda trafiğe açtı. Çalışmaların tamamlandığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yolların yeniden ulaşıma sağlandığını duyurdu.

"EKSKAVATÖRLERLE BUZ KÜTLELERİNİ KIRARAK LODERLERLE YOLU AÇTIK"

Birçok köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif yolu açtıklarını belirten Yentür, şu ifadeleri kullandı:

Bu grup köylere üç farklı güzergahtan ulaşım sağlanıyor. Mayısa rağmen ekiplerimiz hala 10 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor. Bu yolu ulaşıma açmak için 10 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu bir kış mevsimi yaşandı. Özellikle yağmur ve kar şeklinde devam eden hava şartları nedeniyle kar kütleleri buza dönüştü. Ekskavatörlerle buz kütlelerini kırarak loderlerle yolu açtık. Vatandaşlarımız artık bu kısa mesafeden ulaşım sağlayabilecek. Gerçekten zor bir yıl geçirdik.

İl Özel İdaresi çalışanı Necatı Aslan da mayısa rağmen hala bazı bölgelerde metrelerce karın olduğunu vurgulayarak, "Açtığımız bu yoldan 10 köy 22 mezraya ulaşım sağlanıyor. Yolun tamamını ulaşıma açtık." ifadelerini kullandı. (AA)