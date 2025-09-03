Murat Emir: Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır!

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne yönelik davada dün (2 Eylül) karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırarak yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i atadı.

Mahkemenin bu çok tartışılan kararına; kamuoyundan, siyasilerden, kurum ve kuruluşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

"DARBEYE HEVESLENENLER ŞUNU AKLINDAN ÇIKARMASIN..."

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbeye heveslenenler, bundan medet umanlar şunu akıllarından asla çıkarmasın: Karşılarında yalnızca CHP’yi değil, halkı ve 102 yıllık Cumhuriyet’in çelikten iradesini bulacaklar. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde yürüyen bu onurlu mücadelenin seçilmiş, boyun eğmez bir neferdir." ifadelerini kaydetti.

murat-emir.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

