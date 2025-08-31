Murat Çalık cezaevinden ailesine seslendi! Kilo kaybı iki kareyle ortaya çıktı

İki kez kanser tedavisi gören ve cezaevine girdikten sonra yaklaşık 20 kilo veren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında "4 kişilik bir aileyiz biz. Dünyalar güzeli eşim, beni bir kez olsun üzmeyen evlatlarım. Şükürler olsun hep mutluyduk. Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım." ifadelerini kullanan çalık şunlar kaydetti:

"Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım. Nasıl seviyorsam ailemi işte öyle seviyorum büyük Beylikdüzü ailemi de. Hep aklımdasınız inanın. Evlatlarımı düşünüyorum, yaptığımız parklarda koşturuyorlardır şimdi. Okulların açılmasına az kaldı, beslenme çantaları onlara ulaşmaya devam edecek. Bunları düşünüp umutlanıyorum. Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni. Kavuşacağız. Yine buluşacağız. Şenliğimiz olacak o gün."

İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çalık'ın cezaevine girdiği günden bugüne yaşadığı değişim ise iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.