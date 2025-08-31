Murat Çalık cezaevinden ailesine seslendi! Kilo kaybı iki kareyle ortaya çıktı

Murat Çalık cezaevinden ailesine seslendi! Kilo kaybı iki kareyle ortaya çıktı
Yayınlanma:
İki kez kanser tedavisi gören ve cezaevine girdikten sonra yaklaşık 20 kilo veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ailesiyle fotoğrafını paylaşarak duygusal mesaj yolladı. Cezaevindeki değişimi iki kareyle gözler önüne serildi.

İki kez kanser tedavisi gören ve cezaevine girdikten sonra yaklaşık 20 kilo veren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında "4 kişilik bir aileyiz biz. Dünyalar güzeli eşim, beni bir kez olsun üzmeyen evlatlarım. Şükürler olsun hep mutluyduk. Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım." ifadelerini kullanan çalık şunlar kaydetti:

"Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım.

Nasıl seviyorsam ailemi işte öyle seviyorum büyük Beylikdüzü ailemi de. Hep aklımdasınız inanın. Evlatlarımı düşünüyorum, yaptığımız parklarda koşturuyorlardır şimdi. Okulların açılmasına az kaldı, beslenme çantaları onlara ulaşmaya devam edecek. Bunları düşünüp umutlanıyorum. Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni.

Kavuşacağız. Yine buluşacağız. Şenliğimiz olacak o gün."

İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çalık'ın cezaevine girdiği günden bugüne yaşadığı değişim ise iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.

gzq5q10w8aa1vgl.jpg

gzq5q1zw8aagpou.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"
Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"