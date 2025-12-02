Münevver Karabulut belgeseline yayın durdurma kararı

Film ve dizi platformu Netflix'in hazırladığı "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adlı belgeselin her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanması durduruldu.

Dijital yayın platformu Netflix'in, kamuoyunda infial yaratan Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgesel projesi, yargı kararıyla durduruldu.

Ekol Tv'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Münevver Karabulut’un annesinin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurusu üzerine mahkeme, telafisi güç bir durum oluşmaması ve murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar belgesel için ihtiyati tedbir kararı verdi.

HER TÜRLÜ SATIŞ VE DAĞITIM MECRASINDA YAYINLANMASI DURDURULDU

Mahkemenin kararıyla "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgeselin; sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar dahil her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanması durduruldu.

Netflix'in 'Münevver Kababulut' belgeseline aileden tepki: Şikayetçi olacağızNetflix'in 'Münevver Kababulut' belgeseline aileden tepki: Şikayetçi olacağız

Netflix, dünya çapında yayımladığı "true crime" belgeselleri kapsamında hazırladığı bu yapımın ilk fragmanını yayınlamış ancak resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmamıştı. Karar, belgeselin yayınlanma sürecini hukuki süreç tamamlanana kadar durdurmuş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

